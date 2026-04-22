Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Kondisyon ve taktik idmanı yapan futbolcular, ısınma koşuları ve duran top çalışmasının ardından taktik çift kale maçla günü noktaladı.

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor mücadelesi 23 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Tur atlayan ekip, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak.