Altın fiyatları canlı takip | 22 Nisan gram altın ne kadar?

Altın piyasasında 22 Nisan Çarşamba günü hareketlilik sürüyor. Ons altındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişimler, gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarını etkiliyor. Yatırımcılar “Bugün altın fiyatları yükseliyor mu?” ve “Tam altın, yarım altın ne kadar?” sorularını araştırıyor. Kapalıçarşı verilerine göre çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarında anlık değişimler dikkat çekiyor. 22 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ve canlı piyasa verileri yatırımcılar tarafından yoğun şekilde takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 22.04.2026 06:40

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları 22 Nisan 2026 Çarşamba günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın ve dolar kurundaki hareketlilik, iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını etkiliyor. Güne yükselişle başlayan gram altın, Kapalıçarşı ve serbest piyasada anlık olarak değişmeye devam ediyor. Vatandaşlar "Gram altın bugün ne kadar?" ve "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. 22 Nisan 2026 canlı altın fiyatları listesinde gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları yakından takip ediliyor.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.877,66 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.878,52 TL

22 NİSAN ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,90 (Alış) - 44,91 (Satış)

◼EURO: 52,71 (Alış) - 52,74 (Satış)

◼STERLİN: 60,64 (Alış) - 60,70 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (22 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.877,66 TL 6.878,52 TL Çeyrek Altın 11.214,00 TL 11.366,00 TL Yarım Altın 22.421,00 TL 22.724,00 TL Tam Altın 44.090,55 TL 44.956,68 TL Ata Altın 45.468,38 TL 46.611,52 TL 22 Ayar Bilezik 6.158,94 TL 6.223,71 TL Gümüş 112,86 TL 112,93 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 22 Nisan Çarşamba günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

