İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, deplasmanda Burnley ile kozlarını paylaştı. Manchester City maçı tek golle kazanmayı bildi. Turf Moor Stadı'nda oynanan maçta 5. dakikada Norveçli yıldız Erling Haaland golü atmayı başardı.

Maç sonrası puanını 70 yapan Manchester City, eşit averaja sahip olduğu Arsenal'ı atılan gol fazlasıyla geçerek liderliğin yeni sahibi oldu.

Burnley ise 20 puanda kaldı ve Wolverhampton Wanderers FC'nin ardından ligden düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.