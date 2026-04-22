Fenerbahçe'ye büyük şok! Vedat Muriqi için servet talep ettiler
Yeni sezon için kadrosuna bir forvet eklemesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Vedat Muriqi'yi almıştı. Kosovalı golcü ile sarı-lacivertlilerin her konuda anlaştığı haberleri çıksa da, Mallorca yıldız futbolcu için rekor bonservis bedeli belirledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Çaykur Rizespor beraberliğiyle bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor'a yenilerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de sıkıntılı günler yaşanıyor.
Kupaya havlu atan, ligde de şansını zora sokan sarı-lacivertliler yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.
Yeni sezon öncesi sil baştan bir kadro kurması beklenen Fenerbahçe'de öncelik stoper ile birlikte forvet transferine verildi.
Ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bu bölgeye sadece Angers forması giyen Sidiki Cherif'i transfer etmişti.
Forvet rotasyonunda büyük sorun yaşayan sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi en az iki golcü takviyesi yapması bekleniyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin gündemine gelen isimlerden biriyse Vedat Muriqi oldu.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde de eski yıldızıyla ilgilenmiş ancak Mallorca oyuncusunu bırakmamıştı.
"FENERBAHÇE'YE GELME İHTİMALİM VARDI"
Tecrübeli santrfor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalim vardı ama kulübümden izin çıkmadı. Kulüp satmak isteseydi olurdu, olmadı." ifadelerini kullanarak sarı-lacivertlilerin kendisiyle ilgilendiğini açıklamıştı.
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi Kosovalı golcüyle ön protokol imzaladığı öne sürülürken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
MALLORCA'NIN TALEBİ 30 MİLYON EURO
Fotomac.com.tr'nin Ultima Ora'dan derlediği habere göre, Mallorca'nın Vedat Muriqi için 30 milyon Euro istediği belirtildi.
BARCELONA DA İSTİYOR
Haberde Fenerbahçe'nin yanı sıra Barcelona'nın da deneyimli santrforla ilgilendiği kaydedildi.
Vedat Muriqi bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 31 maçta 21 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki golcünün, güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Vedat Muriqi, 2019/20 sezonunda Fenerbahçe formasını terletmiş ve sezon sonu 21 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.