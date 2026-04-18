Premier Lig'de kritik anlar yaşayan Tottenham, evinde Brighton'ı ağırlıyor. 30 puanla küme düşme hattında 18. sırada yer alan Spurs, geçen hafta Sunderland yenilgisiyle morai bozuk şekilde sahaya çıkacak. Sezonun geri kalanı için hayati önem taşıyan bu maçta Tottenham, taraftarı önünde galibiyetle çıkış yakalamak istiyor. Karşısında ise 46 puanla 9. sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılım hayali kuran Brighton var. Londra deplasmanında 3 puan hedefleyen konuk ekip, Tottenham'ın zor günlerinden faydalanmak istiyor. Tottenham - Brighton maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler haberimizde.

İngiliz futbolunun devlerinden Tottenham Hotspur, tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. 32 maç sonunda topladığı 30 puanla kendisini küme düşme hattında bulan ev sahibi ekip, taraftarının büyük tepkisi altında sahaya çıkacak. West Ham ile aralarında sadece 2 puan fark bulunan Spurs için bu maç, sadece 3 puan değil, bir prestij ve ligde kalma mücadelesi anlamı taşıyor. Takımın yıldız isimlerinin bu baskı altında nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusu. Diğer yanda ise istikrarlı oyunuyla takdir toplayan Brighton & Hove Albion var. 46 puanla 9. sırada bulunan konuk takım, özellikle kompakt savunmaları ve akıcı hücum organizasyonlarıyla biliniyor. Tottenham'ın içinde bulunduğu kaosu fırsata çevirmek isteyen Brighton, Londra'dan alacağı bir galibiyetle kendisini Avrupa kupaları potasına iyice yaklaştırabilir. İşte Tottenham-Brighton maçının detayları!

Tottenham-Brighton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasındaki Tottenham-Brighton mücadelesi 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Hotspur Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.30'da yapılacak.

Tottenham-Brighton MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'deki bu kritik mücadele Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Tottenham-Brighton MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Gray, Gallagher; Tel, Simons, Richarlison; Solanke

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu; Ayari, Gross; Gomez, Hinshelwood, Minteh; Welbeck