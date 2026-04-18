Premier Lig'de Stamford Bridge kritik bir mücadeleye sahne olacak. 48 puanla 6. sırada yer alan Chelsea, 55 puanla 3. basamaktaki Manchester United'ı ağırlıyor. Ev sahibi ekip, Şampiyonlar Ligi yarışında kalabilmek için bu maçı kazanarak aradaki 7 puanlık farkı kapatmak zorunda. Manchester United ise sezonun son bölümünde ilk 3'teki konumunu sağlamlaştırıp zirve takibini sürdürmek istiyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Chelsea-Machester United maçının detayları!

İngiltere'de haftanın maçı, iki geleneksel devin mücadelesine sahne olacak. Ev sahibi Chelsea, son haftalarda yakaladığı çıkışla Avrupa potasına iyice yerleşti. Ancak Şampiyonlar Ligi bileti için hata yapma lüksleri oldukça az. Stamford Bridge'in ateşli atmosferinde rakibine üstünlük kurmak isteyen Chelsea'de, hücum hattının dinamizmi en büyük koz olacak. Chelsea taraftarı, bu kritik 3 puanın sezon sonu hedefleri için belirleyici olacağını biliyor. Konuk ekip Manchester United ise bu sezon sergilediği dengeli performansla ilk 3 sıradaki yerini koruyor. Konuk ekip, özellikle büyük maçlardaki savunma disiplini ve hızlı hücum organizasyonlarıyla rakiplerine zor anlar yaşatıyor. 55 puanla avantajlı konumda olan United, Londra deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek rakiplerinin kendisini yakalamasına izin vermemek niyetinde. İşte Chelsea-Machester United maçının detayları!

Chelsea-Machester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasındaki Chelsea-Machester United mücadelesi 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Stamford Bridge'deki karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

Chelsea-Machester UnitedMAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'deki bu kritik mücadele Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea-Machester United MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro

Machester United: Lammens; Dalot, Yoro, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo