Serie A'da heyecan dorukta! Cesc Fàbregas yönetimindeki Como, Şampiyonlar Ligi hayalini sürdürmek için kritik bir virajda. 58 puanla 5. sırada bulunan ve geçen hafta Juventus'un puan kaybettiği maçta kazanan Como, ilk 4'le arasındaki farkı sadece 2 puana indirmeyi başardı. Bu akşam deplasmanda karşılaşacağı Sassuolo maçı, konuk ekip için tam bir fırsat. 42 puanla 11. sırada rahat nefes alan Sassuolo ise kendi sahasında prestij mücadelesi verecek. Devler Ligi yolunda kritik virajdaki Como'nun Sassuolo deplasmanından nasıl bir sonuçla döneceği merak ediliyor. Maçın yayın saati ve kanalı haberimizde.

Serie A'da haftanın açılış maçında, futbolseverlerin bu sezon hayranlıkla izlediği Como, Sassuolo deplasmanında galibiyet arıyor. Sezon başında kümede kalma mücadelesi vermesi beklenen Como, oynadığı cesur futbolla 58 puan toplayarak 5. sıraya kadar tırmandı. Hemen üzerindeki Juventus ve Milan ile olan farkı kapatmak isteyen konuk ekip, bu deplasmandan 3 puanla dönerek Şampiyonlar Ligi kapısını sonuna kadar aralamak niyetinde. Sassuolo ise her zamanki gibi ligin 'dev katili' rollerinden birini üstlenmeye hazır. 42 puanla 11. basamakta bulunan ev sahibi, düşme korkusu yaşamadıkları gibi Avrupa potasından da uzaklar. Ancak kendi sahalarında büyük takımlara çıkardıkları zorluklarla biliniyorlar. Sassuolo'nun teknik kapasitesi yüksek hücum oyuncuları, Como'nun agresif savunması için ciddi bir sınav olacak. İşte Sassuolo-Como maçının detayları!

SASSUOLO-COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 33. haftasındaki Sassuolo-Como randevusu 17 Nisan Cuma günü oynanacak. Mapei Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 19.30'da start alacak.

SASSUOLO-COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Haftanın açılış mücadelesi, S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SASSUOLO-COMO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Coulibaly; Kone, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Lauriente

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas