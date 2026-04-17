Bundesliga'da düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren St. Pauli ile Köln, kritik bir randevuda karşı karşıya geliyor. 25 puanla 16. sırada bulunan ev sahibi St. Pauli, Bayern Münih'ten aldığı 5-0'lık ağır yenilginin etkisini üzerinden atmaya çalışıyor. Millerntor Stadı'nda taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak Hamburg ekibi, ligde kalma mücadelesinde önemli 3 puanı almayı hedefliyor. Karşısında ise 30 puanla 13. sırada yer alan ve geçen hafta Werder Bremen'i 3-1 yenerek morali yükselen Köln bulunuyor. Deplasman ekibi, bu galibiyetle yakaladığı ivmeyi sürdürerek tehlikeli bölgeyle arasına daha fazla puan farkı koymak istiyor. Bundesliga'nın alt sıralardaki bu kritik mücadelesinin tarihi, saati ve yayın bilgileri merak konusu. İşte detaylar!

Almanya'da haftanın açılış mücadelesi, tam bir strateji savaşına sahne olacak. Ev sahibi St. Pauli, ligde kalma yolunda en kritik virajlardan birine giriyor. Son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen ve kalesinde ciddi goller gören Hamburg temsilcisi için kendi sahasındaki bu maç "tamam mı, devam mı" niteliğinde. Özellikle savunmadaki kırılganlık, teknik direktör Alexander Blessin'in çözmesi gereken en büyük problem olarak görülüyor. Köln tarafında ise yüzler biraz daha gülüyor. Geçtiğimiz hafta alınan galibiyetle düşme hattıyla aradaki farkı 5 puana çıkaran konuk takım, bu maçtan puan çıkartarak sezonun kalanında rahat bir nefes almak niyetinde. İşte St. Pauli-Köln maçının ayrıntıları!

St. Pauli-Köln MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Budnesliga'nın 30. haftasındaki St. Pauli-Köln randevusu 17 Nisan Cuma günü oynanacak. Millerntor Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 21.30'da start alacak.

St. Pauli-Köln MAÇI HANGİ KANALDA?

Haftanın açılış mücadelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

St. Pauli-Köln MAÇI MUHTEMEL 11'LER

St. Pauli: Vasilj; Wahl, Ando, Mets; Saliakas, Irvine, Rasmussen, Oppie; Sinani, Pereira Lage; Hountondji

Köln: Schwabe; Sebulonsen, Simpson-Pusey, Ozakacar; Lund, Thielmann, Martel, Johannesson, Kaminski; Ache, El Mala