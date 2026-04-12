Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, teknik direktör Steffen Baumgart ile yollarını ayırdı. Başkent temsilcisi, takımın başına Marie-Louise Eta'yı getirerek lig tarihinde bir ilke imza attı.

Son olarak Heidenheim deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından harekete geçen kulüp yönetimi, Baumgart ve ekibiyle vedalaştı. Ligde alınan kötü sonuçlar sonrası verilen bu kararla birlikte takım, sezon sonuna kadar Eta'ya emanet edildi.

34 yaşındaki Marie-Louise Eta, Bundesliga tarihinde teknik direktörlük görevine getirilen ilk kadın isim oldu. Daha önce kulübün U19 takımını çalıştıran Eta, Kasım 2023'te Bundesliga'da görev alan ilk kadın yardımcı antrenör olarak da kayıtlara geçmişti.

Eta, Ocak 2024'te ise teknik direktör Nenad Bjelica'nın cezası nedeniyle kulübede yer alamadığı Darmstadt karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkarak Bundesliga'da maç yöneten ilk kadın teknik direktör unvanını da elde etmişti.

Yeni teknik direktör Eta yaptığı açıklamada, "Bu zor görevi üstlendiğim için mutluyum. Birlik olup gerekli puanları alacağımıza inanıyorum." dedi.