2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde tarihi bir akşam yaşanıyor. Graham Potter'ın çalıştırdığı İsveç ile Polonya, Dünya Kupası biletini alacak son takımı belirlemek için Strawberry Arena'da karşı karşıya geliyor. Yarı finalde Ukrayna'yı 3-1 yenen İsveç, Arnavutluk'u 2-1 geçen Polonya'yı ağırlıyor. Tek maç eleme sisteminin geçerli olduğu bu kritik mücadelede kazanan taraf, 2026 Dünya Kupası'nda yer alma hakkı kazanacak. Maçın en büyük çekiciliği ise iki süper golcünün düellosu: Viktor Gyökeres ile Robert Lewandowski sahada kozlarını paylaşacak. Solna'daki bu dev karşılaşma, futbolseverlerin merakla beklediği maç saati ve yayın bilgileriyle birlikte tüm detaylarıyla haberimizde.

Dünya Kupası rüyası için son 90 dakika! İsveç, yarı finalde Ukrayna karşısında sergilediği baskın oyun ve Viktor Gyökeres'in hat-trick yapmasıyla finale oldukça moralli ve favori olarak çıkıyor. Graham Potter'ın gelişiyle modern bir oyun yapısına bürünen ev sahibi ekip, 2022 Play-off finalinde Polonya'ya kaybetmenin intikamını kendi taraftarı önünde almak istiyor. Diğer yanda ise Polonya, tecrübesiyle bir kez daha sürpriz peşinde. Yarı finalde Arnavutluk karşısında Zielinski ve Lewandowski'nin golleriyle gülen konuk takım, Jan Urban yönetimindeki yenilmezlik serisini sürdürerek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyor. Polonya için bu maç, 37 yaşındaki Robert Lewandowski'nin muhtemelen son Dünya Kupası şansı olacak. İşte bu tarihi finalin tüm detayları.

İSVEÇ-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası 2026 Elemeler Play Off Finali kapsamındaki İsveç-Polonya maçı, 31 Mart Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 21.45'te başlayacak.

İSVEÇ-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Strawberry Arena'da oynanacak mücadele, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSVEÇ-POLONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İsveç: Nordfeldt; Lagerbielke, Starfelt, Lindelof; Johansson, Karlstrom, Ayari, Svensson; Elanga, Nygren; Gyokeres

Polonya: Grabara; Kedziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Slisz, Zielinski, Skoras; Szymanski, Zalewski; Lewandowski