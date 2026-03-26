2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde kritik randevu! Ukrayna ile İsveç, Valencia'da oynanacak maçta Dünya Kupası hayallerine bir adım daha yaklaşmak için karşı karşıya geliyor. Güvenlik nedeniyle İspanya'nın Valencia şehrine taşınan mücadelede kazanan takım, finale yükselecek ve 31 Mart'ta Polonya-Arnavutluk maçının galibiyle Dünya Kupası bileti için mücadele edecek. Estadio Ciudad de Valencia'da oynanacak bu tarihi karşılaşmada her iki ekip de kadrosundaki tüm yıldızlarıyla sahaya çıkacak. İki ülke futbolseverleri için büyük önem taşıyan bu maçın yayın saati ve kanalı haberimizde...

Dünya Kupası hayallerini sürdürmek isteyen iki güçlü ekip, Valencia'nın ev sahipliğinde kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi konumundaki Ukrayna, grup aşamasını Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak bu tura gelmeyi başardı. Teknik direktör Sergiy Rebrov yönetimindeki Ukrayna'da, özellikle Premier Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken Mykhailo Mudryk ve savunmanın bel kemiği Ilya Zabarnyi, takımın en büyük umudu. Ukrayna, tarafsız sahada olmasına rağmen Valencia'daki yoğun Ukraynalı nüfusunun desteğiyle kendisini evinde hissetmek niyetinde. Diğer yanda ise Uluslar Ligi'ndeki performansı sayesinde Play-Off vizesi alan İsveç, Graham Potter yönetiminde yeniden ayağa kalktı. Son dönemde formunu bulan ve Avrupa'nın en korkulan golcülerinden birine dönüşen Viktor Gyökeres liderliğinde sahaya çıkacak olan konuk ekip, tecrübesiyle Ukrayna engelini aşmak istiyor. İki takımın 2022 elemelerindeki son randevusunda Ukrayna 2-0 kazanmıştı ancak bugün bambaşka bir atmosfer ve kadro yapısı sahada olacak. Kazananın final için dev bir adım atacağı bu mücadelenin tüm detayları haberimizde...

Ukrayna-İsveç MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası play-off yarı finali kapsamındaki Ukrayna-İsveç maçı, 26 Mart Perşembe günü oynanacak.

Ukrayna-İsveç MAÇI SAAT KAÇTA?

Estadi Ciutat de Valencia'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati ile 22.45'te, Portekizli hakem Jose Maria Neto'nun düdüğüyle start alacak.

Ukrayna-İsveç MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukrayna-İsveç maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ukrayna-İsveç MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ukrayna: Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Mykolenko; Yarmolyuk, Kalyuzhnyi, Sudakov; Hutsuliak, Vanat, Zubkov

İsveç: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelff, Svensson; Lundgren, Bergvall, Ayari, Elanga; Bardghji, Gyokeres