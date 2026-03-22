İspanya La Liga'da 29. hafta heyecanı zirveye çıkıyor! Zirve takibini sürdüren Real Madrid, dev derbide sahasında Atletico Madrid'i ağırlıyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan eflatun-beyazlılar ile üst sıralardaki yerini korumak isteyen Atletico Madrid'in karşı karşıya geleceği bu dev derbiyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇIN İLK 11'LERİ
Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Hujisen, Fran Garcia, Valverde, Thiago, Tchouameni, Arda Güler, Brahim Diaz, Vinicius Jr.
Atletico Madrid: Musso, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Johnny, Koke, Giuliano, Lookman, Griezmann, Alvarez
REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Madrid şehrinin iki devini karşı karşıya getiren bu muazzam mücadele saat 23.00'te başladı.
REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Atletico Madrid maçı S Sport üzerinden canlı yayınlanıyor.