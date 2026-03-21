İtalya Serie A'nın 30. haftasında Milan ile Torino karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan mücadelede Milan, Torino'yu 3-2 mağlup etti.

Milan'ın gollerini 37. dakikada Starhinja Pavlovic, 54. dakikada Adrien Rabiot ve 55. dakikada Youssouf Fofana kaydederken Torino'nun gollerini 44. dakikada Giovanni Simeone ve 83. dakikada penaltıdan Nikola Vlasic attı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Milan, ligde çıktığı son 5 maçta 3. galibiyetini almış oldu ve puanını 63'e çıkartarak 2. sıraya yükseldi. Torino ise ligde çıkıtğı 6 maçta 4. yenilgisini alarak 33 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı.

EMİRHAN İLKHAN SONRADAN OYUNA GİRDİ

Torino forması giyen milli oyuncu Emirhan İlkhan, takımı adına 63. dakikada oyuna girdi ve 32 dakika sahada kaldı.