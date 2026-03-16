Rayo Vallecano-Levante maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da düşme hattı mücadelesi kızışıyor. Konferans Ligi'nde Samsunspor'u 3-1 yenerek moral bulan Rayo Vallecano, 31 puanla 15. sırada yer alırken, ligde de yükselme hesapları yapıyor. Ev sahibi ekip, Avrupa kupalarındaki başarı serisini La Liga'ya taşımak istiyor. Karşısında ise 22 puanla 19. sırada bulunan ve düşme hattından kurtulmak için her puana ihtiyaç duyan Levante bulunuyor. Peki, Rayo Vallecano-Levante maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

RAYO VALLECANO-LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 28. haftasında oynanacak Rayo Vallecano-Levante maçı 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

RAYO VALLECANO-LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano-Levante maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.