FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik randevu! A Milli Kadın Basketbol Takımımız, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor. İlk iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyetle dengeli başlayan Potanın Perileri, henüz galibiyeti olmayan Japonya'yı yenerek grup liderliğine yaklaşmak istiyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, Dünya Kupası yolunda belirleyici olacak. Türkiye-Japonya maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri yolculuğuna İstanbul'da devam ediyor. C Grubu'ndaki mücadelesini sürdüren Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki üçüncü müsabakada Japonya ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek. İlk iki maç sonunda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle orta sıralarda yer alan millilerimiz, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Rakip Japonya ise grupta çıktığı ilk iki karşılaşmada da parkeden yenilgiyle ayrılarak son sırada yer alıyor. Peki Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar.

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Basketbol Takımımızın Japonya ile oynayacağı heyecan verici karşılaşma, 14 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. İstanbul'daki modern basketbol üssü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliğindeki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası Elemeleri'ndeki bu kritik randevu, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Millilerimizin gruptaki puan savaşını tüm Türkiye naklen izleyebilecek.

Grupta saat 14.30'da Avustralya-Macaristan ve saat 17.30'da ise Arjantin-Kanada müsabakaları oynanacak.

"HEDEF ARJANTİN YENİLGİSİNDEN DERS ÇIKARMAK"

Arjantin karşısında alınan 59-55'lik mağlubiyetin ardından konuşan A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Andrea Mazzon, karşılaşmanın son anlarında yaşanan düşüşe dikkat çekti. Maçın genelinde iyi bir oyun sergilediklerini ancak son çeyrekte sadece 5 sayı üretebildiklerini belirten İtalyan çalıştırıcı, "Bu karşılaşmadan ders çıkarıp önümüzdeki Japonya maçına odaklanmalıyız. Kızlar kazanmaları gerektiğini biliyorlardı ama bazen baskı oyunumuzu etkileyebiliyor, daha rahat oynamalıyız" ifadelerini kullandı. Milli oyuncu Gökşen Fitik ise turnuvanın uzun bir süreç olduğunu hatırlatarak, Dünya Kupası hedefleri doğrultusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Arjantin cephesinde ise büyük bir sevinç hakimdi. Başantrenör Gregorio Martinez, Türkiye'nin sergilediği rekabetçi oyuna rağmen galibiyete uzanan takımıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Mücadeleyi 16 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle tamamlayarak galibiyette başrol oynayan Melisa Gretter ise Türkiye'nin sert savunmasına dikkat çekerek, 40 dakika boyunca konsantrasyonlarını koruyarak zorlu bir deplasmandan galibiyetle ayrıldıklarını belirtti.