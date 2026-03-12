Bologna-Roma maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İtalyan derbisi heyecanı yaşanıyor. Bologna, play-off turunu geçerek bu aşamaya yükselen takımlardan biri olurken, Roma doğrudan son 16'ya kalan ekipler arasında yer aldı. Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı Bologna, kendi evinde Roma karşısında avantaj yakalamak için mücadele edecek. Roma ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla rövanş maçı öncesi avantajı kendi tarafına çekmek istiyor. Serie A'nın iki köklü kulübü arasındaki bu kritik eşleşme, futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri. Bologna-Roma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta oynanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar ve takımların son durumu hakkında bilmeniz gerekenler...