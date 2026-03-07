La Liga'nın 27. haftasında kritik bir randevu yaşanıyor. 51 puanla 3. sıradaki Atletico Madrid, Metropolitano'da 35 puanla 8. sıradaki Real Sociedad'ı ağırlıyor. Diego Simeone yönetimindeki ev sahibi, son iki maçta aldığı galibiyetlerle morali yüksek bir şekilde sahaya çıkacak ve Real Madrid'i takip ederek ikincilik yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Konuk ekip Real Sociedad ise teknik direktör değişikliği sonrası çıkışa geçti ve geçtiğimiz günlerde Athletic Bilbao'yu eleleyerek Kral Kupası finaline yükseldi. İki takım yakın zamanda Kral Kupası finalinde de karşılaşacak, bu nedenle bu mücadele adeta büyük finalde önce bir prova niteliği taşıyor. Maçın yayın saati ve kanalı haberimizde...

Atletico Madrid-Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Riyadh Air Metropolitano Stadı'ndaki zorlu mücadele için geri sayım sürüyor. Ev sahibi Atletico Madrid'de formda golcü Alexander Sorloth ağları sarsmak için sahada olacak. Konuk ekip Real Sociedad cephesinde ise kaptan Mikel Oyarzabal takımın en büyük kozlarından biri. Bu sezon 'her iki takımın da gol attığı' maç sayısı en yüksek takımlardan biri olan Sociedad, Madrid savunmasını aşmak için hücum odaklı bir oyun kurgulayacak. Ligin ilk yarısında San Sebastian'da oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. İşte La Liga'da haftanın en kritik randevularından birine dair tüm detaylar...

Atletico Madrid-Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 27. haftasındaki dev Atletico Madrid-Real Sociedad mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Atletico Madrid-Real Sociedad MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Atletico Madrid-Real Sociedad MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Alvarez, Sorloth

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Gorrotxategi, Turrientes; Guedes, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal