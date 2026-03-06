Suudi Arabistan Pro Lig'de 25. hafta heyecanı Al Khaleej-Al Hazm derbisiyle başlıyor. Ligde 27 puanla 11. sırada yer alan Al Khaleej, kendi sahasında 28 puanla 10. sıradaki Al Hazm'ı ağırlıyor. İlk yarıda deplasmanda rakibini 4-1 yenen Al Khaleej, taraftarı önünde bu galibiyeti tekrarlayarak puanları toplamak ve sıralamada rakibini geçmek istiyor. Al Hazm ise son haftalarda gösterdiği istikrarlı performansla deplasmanda puan almayı hedefliyor. Orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen konuk ekip, zorlu deplasmanı puanla kapatmak için mücadele edecek. Al Khaleej-Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi detaylar...

Prince Nayef bin Abdulaziz Stadyumu'ndaki bu zorlu mücadelede her iki ekip de galibiyet hedefliyor. Ev sahibi Al Khaleej, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını bu maçla telafi etmek isterken, özellikle hücum hattındaki etkili isimlerine güveniyor. Konuk ekip Al Hazm cephesinde ise savunma güvenliği ve hızlı hücumlar ön planda olacak. Ligin bu döneminde alınacak her puanın sıralama açısından hayati önem taşıdığı Suudi Arabistan'da, futbolseverleri temposu yüksek bir mücadele bekliyor. İşte heyecan dolu Al Khaleej-Al Hazm randevusuna dair tüm detaylar...

AL KHALEEJ-AL HAZM MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 25. haftasındaki Al Khaleej-Al Hazm maçı, 6 Mart Cuma günü oynanacak.

AL KHALEEJ-AL HAZM MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Khaleej-Al Hazm maçı, Türkiye saati ile 22.00'de start alacak.

AL KHALEEJ-AL HAZM MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'de puan tablosunu yeniden yazabilecek nitelikteki Al Khaleej-Al Hazm maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.