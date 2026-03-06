CANLI YAYIN | PSG-Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek kritik randevu bu akşam! 57 puanla liderlik koltuğunda oturan Paris Saint-Germain, 37 puanla 7. sırada yer alan AS Monaco'yu Parc des Princes'te ağırlıyor. Luis Enrique yönetimindeki PSG, en yakın rakibi Lens ile arasındaki 4 puanlık farkı korumayı hedeflerken, Monaco Avrupa kupalarına yeniden girmek için puan avcılığında. Ligin ilk yarısında Monaco'nun 1-0 kazandığı ve son olarak Şampiyonlar Ligi'nde de karşı karşıya gelen iki takım, bu kez lig sahnesinde kozlarını paylaşacak. PSG bu psikolojik dezavantajı lehine çevirmeyi planlıyor. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte PSG-Monaco maçının tüm detayları.