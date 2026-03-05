Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda heyecan dorukta! Nesine 2. Lig'de şampiyonluk yarışındaki Aliağa Futbol, sahasında ilk gece maçına çıkıyor. 1 puanla grup 6.'sı olan ev sahibi ekip, 7 puanla 3. sıradaki Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Kupada dev takımlara karşı mücadele gösteren Aliağa, sahasında tarihi bir galibiyetle kupa serüvenini taçlandırmak istiyor. Levent Şahin yönetimindeki başkent ekibi ise İzmir deplasmanından 1 puanla bile çeyrek final biletini kapatabileceğini biliyor. 4. ve son hafta maçında her iki takım da farklı hedeflerle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati ve kanalı haberimizde...

Aliağa Şehir Stadyumu'ndaki kritik karşılaşma için geri sayım sürüyor. Yeni kurulan ışıklandırma sistemiyle tarihinde ilk kez bir gece maçına ev sahipliği yapacak olan Aliağa Futbol, grupta daha önce Iğdır FK ile berabere kalarak sürprize imza atmıştı. Ev sahibi ekipte, teknik direktör Polat Çetin prestij mücadelesi için ideal bir kadroyla sahada olacak. Konuk ekip Gençlerbirliği cephesinde ise moraller yüksek; Bodrum FK ve Antalyaspor galibiyetlerinin ardından Eyüpspor ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, grubu ilk iki sırada veya en iyi üçüncü olarak bitirme konusunda dev bir avantaja sahip. İşte İzmir'deki bu tarihi randevuya dair tüm detaylar...

Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesi, 5 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak.

Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği MAÇI SAAT KAÇTA?

B Grubunun önemli maçlarından Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi tecrübeli hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Türkiye Kupası kapsamında oynanacak zorlu randevu, Türkiye'de canlı olarak A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği MAÇ KÜNYESİ

Tarih: 5 Mart Perşembe

Saat: 20.30

Stat: Aliağa Şehir Stadyumu (İzmir)

Kanal: A Pra

Orta Hakem: Erdem Mertoğlu