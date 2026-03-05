Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda heyecan dorukta! Grupta 3 maçta 3 galibiyet alan ve 9 puanla liderliğini sürdüren Samsunspor, son maçta Hesap.com Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Thorsten Fink yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, sezonun çıkışını kupada da sürdürerek grubu kayıpsız lider tamamlamayı amaçlıyor. Henüz puanı bulunmayan Antalyaspor ise evinde oynayacağı bu kritik karşılaşmada, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini alarak kupa serüvenine moralli veda etmek istiyor. İşte Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki kritik mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Ev sahibi Antalyaspor'da teknik heyet, ligdeki yoğun fikstürü de düşünerek bu maçta daha çok genç ve rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahada olmayı planlıyor. Grupta iddiaları kalmasa da taraftarı önünde iyi bir futbol sergilemek öncelikli hedefleri olacak. Konuk ekip Samsunspor cephesinde ise işler bir hayli yolunda; Konyaspor ile zirve yarışı veren Karadeniz ekibi, averaj avantajını koruyarak liderlik koltuğunu bırakmamak niyetinde. Sakatlıkları bulunan bazı as oyuncuların dinlendirilmesi beklense de Samsunspor'un geniş ve formda kadrosu maçın mutlak favorisi olarak öne çıkıyor. İşte B Grubu'ndaki bu son randevuya dair tüm detaylar...

HESAP.COM ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesi, 5 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor'un liderliğini koruma savaşı vereceği Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor maçı, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi tecrübeli hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

HESAP.COM ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Türkiye Kupası kapsamında oynanacak zorlu randevu, Türkiye'de canlı olarak A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇ KÜNYESİ

Tarih: 5 Mart Perşembe

Saat: 20.30

Stat: Corendon Airlines Park (Antalya)

Kanal: A Haber

Orta Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy

1. Yardımcı Hakem: Murat Şener

2. Yardımcı Hakem: Ferhat Çalar

Dördüncü Hakem: Levent Buğra Vartemel