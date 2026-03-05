Al Kholood-Al Qadsiah maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Al Kholood-Al Qadsiah maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde kritik bir mücadele yaşanacak! Düşme hattıyla mücadele eden Al Kholood, 25. hafta maçında şampiyonluk yarışındaki Al Qadsiah'ı konuk edecek. 25 puanla 14. sırada yer alan ev sahibi ekip, kümede kalma mücadelesinde hayati öneme sahip 3 puanı hedefliyor. Karşısında ise 54 puanla 4. sıradaki Al Qadsiah, zirve yarışını sürdürmek için deplasmanda galibiyet peşinde koşacak. Peki, Al Kholood-Al Qadsiah maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?