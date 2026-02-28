Rennes-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Rennes Toulouse maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ligue 1’in bu önemli mücadelesi beIN Sports üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Rennes, Auxerre karşısında aldığı net galibiyetle moral buldu. Üç puanı hanesine yazdırarak Avrupa kupaları hedefini sürdürmek isteyen ev sahibi ekip, Roazhon Park’ta hata yapmak istemiyor.

Rennes - Toulouse maçı canlı takip etmek için tıkla...

Rennes - Toulouse maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ligue 1'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Cumartesi günü Roazhon Park'ta futbolseverlerle buluşacak. Auxerre'i 3-0 mağlup ederek altıncı sıradaki yerini koruyan Rennes, galibiyet serisini üç maça çıkarmanın peşinde. Peki Toulouse deplasmanda sürpriz yapabilecek mi? Le Havre ile 1-1 berabere kalan konuk ekip, puan kaybını telafi etmek istiyor. Peki, Rennes-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

RENNES-TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Rennes - Toulouse maçı, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Bretonya temsilcisi Rennes, taraftarı önünde kritik mücadelede sahaya çıkacak. Karşılaşma Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da başlayacak.

RENNES - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1 heyecanını canlı takip etmek isteyenler için Rennes Toulouse karşılaşması beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saatinde ekran başında olabilecek.

👉 Rennes, son haftalardaki form grafiğiyle dikkat çekerken, üst sıralardaki yerini korumak adına bu mücadeleden üç puan çıkarmayı amaçlıyor. Toulouse ise ligde orta sıralardaki konumunu güçlendirmek için deplasmanda sürpriz arayacak.

RENNES-TOULOUSE MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLA

MUHTEMEL 11

Rennes'in muhtemel ilk 11'i: Samba, Nagida, Rouault, Brassier, Merlin, Rongier, Camara, Al-Taamari, Blas, Nordin, Lepaul

Toulouse muhtemel ilk 11'i: Restes, Sidibe, Cresswell, McKenzie, Kamanzi, Vossah, Diop, Methalie, Russell-Rowe, Gboho, Hidalgo