Rennes - Toulouse maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ligue 1'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Cumartesi günü Roazhon Park'ta futbolseverlerle buluşacak. Auxerre'i 3-0 mağlup ederek altıncı sıradaki yerini koruyan Rennes, galibiyet serisini üç maça çıkarmanın peşinde. Peki Toulouse deplasmanda sürpriz yapabilecek mi? Le Havre ile 1-1 berabere kalan konuk ekip, puan kaybını telafi etmek istiyor. Peki, Rennes-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
RENNES-TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa Ligue 1'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Rennes - Toulouse maçı, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Bretonya temsilcisi Rennes, taraftarı önünde kritik mücadelede sahaya çıkacak. Karşılaşma Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da başlayacak.
RENNES - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?
Ligue 1 heyecanını canlı takip etmek isteyenler için Rennes Toulouse karşılaşması beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saatinde ekran başında olabilecek.
👉 Rennes, son haftalardaki form grafiğiyle dikkat çekerken, üst sıralardaki yerini korumak adına bu mücadeleden üç puan çıkarmayı amaçlıyor. Toulouse ise ligde orta sıralardaki konumunu güçlendirmek için deplasmanda sürpriz arayacak.
MUHTEMEL 11
Rennes'in muhtemel ilk 11'i: Samba, Nagida, Rouault, Brassier, Merlin, Rongier, Camara, Al-Taamari, Blas, Nordin, Lepaul
Toulouse muhtemel ilk 11'i: Restes, Sidibe, Cresswell, McKenzie, Kamanzi, Vossah, Diop, Methalie, Russell-Rowe, Gboho, Hidalgo