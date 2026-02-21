Lens-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI

Lens-Monaco maçı canlı anlatım için tıklayın...
Ligue 1'de liderlik yarışı tüm hızıyla sürerken gözler Lens-Monaco maçına çevrildi. Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak mücadele Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Lens-Monaco maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın yayınlanacağı resmi spor platformunu tercih edebilir. Lens, Paris FC karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle yeniden zirveye yükseldi ve PSG'nin 1 puan önüne geçti. Monaco ise Nantes galibiyetiyle 8. sıraya yerleşti. Özellikle Lens'in hücum hattındaki formu dikkat çekerken, Monaco deplasmanda sürpriz peşinde olacak.
LENS MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lens Monaco maçı 21 Şubat Cumartesi günü (bu akşam) saat 19.00'da başladı.
LENS MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Lens Monaco mücadelesi S Sport kanalında canlı yayınlanıyor.