Süper Lig 23. haftada oynanan Konyaspor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? İlk yarıda iki takım da skoru değiştiremedi. Peki ikinci yarıda hangi dakikalarda gol geldi? 75’te Adil Demirbağ, 81’de Kramer sahneye çıktı. Mücadele 2-0 Konyaspor galibiyetiyle tamamlandı.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle üç puanı hanesine yazdırdı.

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 28. dakikada Galatasaray'dan geldi. Gabriel Sara'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda top üstten auta gitti.

29. dakikada yine Yunus Akgün'ün hazırladığı pozisyonda Mauro Icardi ceza sahası içinde şansını denedi ancak meşin yuvarlak bu kez de dışarı çıktı.

29. dakikada Eren Elmalı'nın sol kanattan ortasında Roland Sallai gelişine vurdu, ancak kaleci Bahadır Güngördü topu kontrol etmeyi başardı. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

55. dakikada Andzouana'nın çaprazdan şutunda savunmadan seken topa kale önünde Muleka topuğuyla dokundu ancak top yandan dışarı çıktı.

55. dakikada Gabriel Sara'nın serbest vuruşunda kaleci Bahadır iki hamlede topu kontrol etti.

75. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan Çakır ön direkte topa müdahale etti. Seken topu kale önünde Adil Demirbağ ağlara gönderdi ve Konyaspor 1-0 öne geçti.

75. dakikada Bjorlo'nun pasında Enis Bardhi sol çaprazdan ortaladı, kale önünde Blaz Kramer düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve skor 2-0 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Konyaspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

KONYASPOR

Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk (Yasir Subaşı 86'), Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Olaigbe (Enis Bardhi 72'), Morten Bjorlo, Deniz Türüç (Jevtovic 86'), Muleka (Blaz Kramer 66')

Yedekler: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı, Diogo Gonçalves, Bazoer, Jinho Jo, Nagalo

Teknik Direktör: İlhan Palut

GALATASARAY

Uğurcan Çakır, Sacha Boey (Yaser Asprilla 75'), Wilfred Singo, Abdülkerim Bardakcı (Lucas Torreira 46'), Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara (İlkay Gündoğan 84'), Leroy Sane, Yunus Akgün (Noa Lang 46'), Roland Sallai, Mauro Icardi (Barış Alper Yılmaz 46')

Bu sonuçla Konyaspor önemli bir galibiyet alırken, Galatasaray zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı.