Girona-Barcelona maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga’nın 24. haftasında gözler Katalonya’da oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Girona, sahasında Barcelona’yı ağırlayacak. Haftayı 3 puanla kapatan Real Madrid’in liderliğe yükselmesi sonrası Barcelona için deplasman maçı daha da büyük önem kazandı. Hansi Flick yönetimindeki Barça, zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak yeniden zirveye oturmanın planlarını yapıyor. Peki, Girona-Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

GIRONA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'da 24. haftada oynanacak Girona-Barcelona maçı 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

GIRONA-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Municipal de Montilivi'de oynanacak Girona-Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GIRONA-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Girona: Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Martínez; Martín, Witsel; Tsyhankov, Lemar, Gil; Vanat

Barcelona: Garcia; Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde; De Jong, Bernal; Yamal, Lopez, Olmo; Torres