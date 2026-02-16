Galatasaray altyapısında forma giyen Çağrı Hakan Balta'nın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Genç oyuncunun avukatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kontrat sürecine dair kamuoyunda oluşan iddialara yanıt verildi.

Açıklamada, Galatasaray'ın Çağrı'ya kendi yaş grubundaki altyapı oyuncuları arasında en yüksek maaşı teklif ettiği belirtilirken, oyuncu tarafının maddi bir beklenti içinde olmadığı ifade edildi.

Avukat tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray, Çağrı'ya kendi yaş grubunda altyapı oyuncuları arasında en yüksek maaşı teklif etmesine karşın, müvekkillerim hiçbir maddi beklentilerinin olmadığını, dakika fark etmeksizin Çağrı'nın sezon içerisinde kadro rotasyonu yapılan sadece 3 maçta süre almasını istediklerini beyan etmişlerdir. Sözleşme imzalamak için Galatasaray'dan tek talepleri de bu husus olmuştur."