Serie A’da 25. hafta heyecanı, puan tablosunun alt ve orta bölümünü yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşmayla devam ediyor. Cagliari, sahasında Lecce’yi ağırlayacak. 28 puanla 13. sırada bulunan Cagliari, taraftar desteğini arkasına alarak 3 puanla üst basamaklara yaklaşmayı hedefliyor. 21 puanla 17. sırada yer alan Lecce ise düşme hattından uzaklaşmak için deplasmanda sürpriz peşinde. Peki, Cagliari-Lecce maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Cagliari-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 25. hafta, alt ve orta sıraları yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne olacak. Cagliari, sahasında Lecce'yi konuk edecek. 28 puanla 13. basamakta bulunan Cagliari, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara doğru tırmanmanın planlarını yapıyor. Konuk Lecce ise 21 puanla 17. sırada yer alıyor ve düşme hattıyla arasına mesafe koymak istiyor. Peki, Cagliari-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

CAGLIARI-LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 25. haftasında oynanacak Cagliari-Lecce maçı 16 Şubat Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

CAGLIARI-LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Unipol Domus'ta oynanacak Cagliari-Lecce maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.