İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Girona ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Girona'nın evinde oynanan maçta Girona, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
Girona'nın gollerini 62. dakikada Thomas Lemar ve 86. dakikada Francisco Beltran kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 59. dakikada Pau Cubarsi attı.
Katalan ekibinde Lamine Yamal, 45+3. dakikada penaltı kaçırdı. Barcelona'nın 90+5. dakikada bulduğu gol iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, kritik bir puan kaybı yaşayarak 24. haftada liderliği Real Madrid'e kaptırdı. 58 puanda kalan Barcelona, 60 puanlı Real Madrid'in 2 puan arkasında 2. sırada yer aldı.