Udinese-Sassuolo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya’da 25. haftası, Udinese ile Sassuolo arasındaki kritik karşılaşmayla devam ediyor. Ligin orta sıralarında konumlanan iki ekip de sezonun bu bölümünde hata yapmadan yukarı doğru tırmanmanın planlarını yapıyor. 32 puanla rakibinin önünde bulunan Udinese, taraftarı önünde kazanarak hem puan farkını korumak hem de üst sıralara göz kırpmak istiyor. 29 puanlı Sassuolo ise zorlu deplasmanda sürpriz bir galibiyetle çıkış yakalama peşinde. Peki, Udinese-Sassuolo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?