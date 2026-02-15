İtalya’da 25. haftada. Cremonese, sahasında Genoa’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Ligde 23 puanla 16. sırada bulunan ev sahibi ekip, Teknik Direktör Davide Nicola yönetiminde taraftarının desteğini arkasına alarak kötü gidişata dur demeyi amaçlıyor. Konuk cephede ise Daniele De Rossi ve öğrencileri var. Rakibinin hemen arkasında konumlanan Genoa, deplasmanda kazanarak hem moral bulmak hem de sıralamada yukarı doğru tırmanmak istiyor. Peki, Cremonese-Genoa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

CREMONESE-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da 25. haftada oynanacak Cremonese-Genoa maçı 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

CREMONESE-GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

Giovanni Zini'de oynanacak Cremonese-Genoa maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.