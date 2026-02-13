Bundesliga’da 22. hafta perdesi BVB Stadyum'da açılıyor. 48 puanla 2. sırada yer alan ve liderin en yakın takipçisi olan Borussia Dortmund, 21 puanla 14. basamakta bulunan Mainz 05’i ağırlıyor. Niko Kovac yönetiminde şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren ev sahibi, taraftarı önünde kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı hedeflerken; küme düşme korkusunu ensesinde hisseden Mainz 05 ise zorlu deplasmanda sürpriz yaparak nefes almak istiyor. Zirveyi ve ligin alt sıralarını doğrudan etkileyecek olan bu dev buluşma için nefesler tutuldu. Peki Borussia Dortmund-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'nın 22. haftasındaki karşılaşma, iki takım için de sezonun kırılma noktalarından biri olabilir. Ev sahibi Dortmund, kart cezalısı olan savunmanın bel kemiği Nico Schlotterbeck ve sakatlıkları bulunan Emre Can ile Marcel Sabitzer gibi önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Ancak Serhou Guirassy ve Julian Brandt'ın formda oluşu, Kovac'ın elini güçlendiriyor. Konuk ekip Mainz 05 cephesinde ise teknik direktör Urs Fischer, sakatlıkları bulunan Robin Zentner ve Benedict Hollerbach'ın yokluğunda, son haftaların golcü ismi Nadiem Amiri önderliğinde puan koparmaya çalışacak. İşte Borussia Dortmund-Mainz 05 maçı detayları...

Borussia Dortmund-Mainz 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 22.30'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Tobias Welz yönetecek.

Borussia Dortmund-Mainz 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Dortmund'un şampiyonluk yolundaki bu kritik sınavı, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından takip edilebilecek.

Borussia Dortmund-Mainz 05 MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy

Mainz 05: Batz; Posch, Bell, Kohr; Da Costa, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Silas, Tietz