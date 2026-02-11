Liverpool deplasmanda Sunderland'i devirdi! İşte maçın özeti
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, deplasmanda Sunderland'e konuk oldu. Liverpool karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 12.02.2026 - 01:11
Liverpool, İngiltere Premier Lig 26. hafta maçında deplasmanda Sunderland'i 1-0 mağlup etti.
Konuk takıma galibiyeti getiren golü 61. dakikada Virgil van Dijk kaydetti.
Bu karşılaşmayla birlikte Liverpool 42 puana yükseldi. Sunderland ise 36 puanda kaldı.