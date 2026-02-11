Premier Lig'in 26. haftasında Aston Villa, taraftarı önünde Brighton'ı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi yarışında kritik bir konumda bulunan Villa, 47 puanla 3. sırada yer alırken, bu maçtan galibiyetle ayrılarak zirve iddiasını sürdürmeyi planlıyor. Unai Emery yönetimindeki takım, sezonun çıkış yapan ekiplerinden biri olarak dikkat çekerken, Brighton ise 31 puanla 14. sırada bulunuyor. Deplasman ekibi, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Aston Villa-Brighton maçının oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri haberimizde...

Aston Villa-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Villa Park'ta sahne alıyor. Ev sahibi Aston Villa, ligin en etkili iç saha performanslarından birine sahip olarak Brighton'ı ağırlarken, konuk ekip ise dinamik oyun yapısıyla bu zorlu deplasmandan puanla dönmeyi amaçlıyor. Zirve mücadelesini ve Avrupa kupaları potasını yakından ilgilendiren bu 90 dakika, her iki takımın da sezon finalindeki konumunu belirleyecek kritik bir eşik niteliğinde. Sahadaki taktik savaşının sonucunu tüm futbolseverler büyük bir merakla bekliyor. İşte Aston Villa-Brighton maçının detayları...

Aston Villa-Brighton MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 26. haftasındaki bu kritik karşılaşma, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak. Villa Park'ta oynanacak maçta hakem Peter Bankes düdük çalacak.

Aston Villa-Brighton MAÇI SAAT KAÇTA?

Zirve yarışındaki dengeleri değiştirebilecek bu mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak. Aynı saatte alt sıraları ilgilendiren diğer maçların da oynanacak olması, futbol dolu bir geceyi beraberinde getirecek.

Aston Villa-Brighton MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Brighton arasındaki bu zorlu randevu, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Aston Villa-Brighton MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Luiz; Sancho, Rogers, Buendia; Watkins

Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Gomez, Baleba, Gross; Minteh, Welbeck, Mitoma