Bayern Münih Almanya Kupası'nda RB Leipzig'i yendi ve yarı finale yükseldi! İşte maçın özeti
Almanya Kupası çeyrek final maçında Bayern Münih, sahasında RB Leipzig'i ağırladı. Ev sahibi takım karşılaşmayı 2-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 12.02.2026 - 00:59
Bayern Münih, Almanya Kupası çeyrek final maçında RB Leipzig'i sahasında 2-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti ve turu getiren goller, 64. dakikada Harry Kane (P) ve 67. dakikada Luis Diaz'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih Almanya Kupası'nda yarı finale yükseldi.