Ocak transfer döneminde Fenerbahçe'den N'Golo Kante transferinin bir parçası olarak Al-Ittihad'a transfer olan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Gharrafa'ya ilk golünü attı.
İŞTE NESYRI'NIN GOLÜ
Youssef En-Neysri'den hızlı başlangıç!— D-Smart Spor (@SporSmart_) February 10, 2026
pic.twitter.com/wNQtVc5rkW