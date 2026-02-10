Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri yeni takımında ilk golünü attı. İşte detaylar...

Ocak transfer döneminde Fenerbahçe'den N'Golo Kante transferinin bir parçası olarak Al-Ittihad'a transfer olan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Gharrafa'ya ilk golünü attı.

İŞTE NESYRI'NIN GOLÜ