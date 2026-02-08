Serie A’nın 24. haftasında Bologna ile Parma, kritik bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan Bologna, kendi sahasında alacağı galibiyetle 33 puana ulaşmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Parma ise 23 puanla 16. basamakta yer alıyor. Peki, Bologna-Parma maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bologna-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 24. hafta heyecanı, Bologna ile Parma arasındaki mücadeleyle devam edecek. Son haftalarda sürpriz puan kayıpları yaşayan Bologna, sahasında oynayacağı bu karşılaşmayı kazanarak puanını 33'e çıkarmayı hedefliyor. Deplasmanda alacağı bir galibiyetle düşme hattından uzaklaşmak isteyen Parma ise 23 puanla 16. sırada bulunuyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Bologna-Parma maçının tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Bologna-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 24. haftasında oynanacak Bologna-Parma maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

BOLOGNA-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak Bologna-Parma maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.