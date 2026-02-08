CANLI İZLE | Adana Demirspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor -Bodrum FK TFF 1. Lig 25. Hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maç öncesi futbolseverler, karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı konusunda bilgi arayışına girdi. Bu kritik mücadelede Bodrum FK, 39 puanla ligde 5. sırada yer alırken, Adana Demirspor ise 28 puanla 20. sırada bulunuyor ve ligin alt sıralarından kurtulmak için sahaya çıkacak.

ADANA DEMİRSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Sipay Bodrum FK maçı bugün saat 16:00'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig mücadelesi TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

