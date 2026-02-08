Ümraniyespor-İstanbulspor maçı canlı izlemek için tıklayınız...
İstanbul'da oynanacak Eminevim Ümraniyespor - İstanbulspor mücadelesi, Trendyol 1. Lig 24. haftanın en kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar "Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta?" ve "Hangi kanalda canlı izlenebilir?" sorularına yanıt arıyor.
ÜMRANİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Eminevim Ümraniyespor - İstanbulspor maçı, 8 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak.
ÜMRANİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
TFF 1. Lig mücadelesi saat 16.00'da başlayacak.
ÜMRANİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Eminevim Ümraniye-İstanbulspor TFF 1. Lig maçı TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Ümraniyespor-İstanbulspor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
