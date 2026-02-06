CANLI YAYIN | Leeds United-Nottingham Forest maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig'de Leeds United ile Nottingham Forest, karşı karşıya geliyor. Her iki takım da 26 puanla küme düşme hattına tehlikeli bir mesafede bulunuyor ve bu maç sezonun gidişatını belirleyecek önemde. Daniel Farke yönetimindeki Leeds United, Elland Road'daki taraftar desteğiyle moral bulup üst sıralara yükselmeyi hedeflerken; Sean Dyche'ın deneyimli yönetimindeki Nottingham Forest ise deplasmanda puan ya da puanlar alarak iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Peki Leeds United-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar...