Al-Nassr Al-Ittihad maçı canlı izle!
Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin kritik karşılaşmalarından birinde Al-Nassr ile Al-Ittihad karşı karşıya gelecek. Büyük ilgi gören bu mücadele, sezonun en çok beklenen maçları arasında yer alıyor. Dev karşılaşma öncesinde futbolseverler, Al-Nassr Al-Ittihad maçının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı sorularına yanıt arıyor. Peki, Al-Nassr Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Al-Nassr Al-Ittihad maçı canlı nasıl izlenir?
AL-NASSR AL-ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN?
Al-Nassr Al-Ittihad maçı, Suudi Arabistan Pro Lig kapsamında 6 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak.
Matchday. This house is alive. 🟡⚔️— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 6, 2026
pic.twitter.com/7Y6jVxjqXx
AL-NASSR AL-ITTIHAD MAÇI SAAT KAÇTA?
Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30'da (TSİ) başlayacak.
🏆| #دوري_روشن_السعودي— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 6, 2026
⚽️| #الاتحاد_النصر
🏁 | الجولة 21
⌚️| 8:30 مساءً
🏟️| الأول بارك pic.twitter.com/Dwrz76QkqV
AL-NASSR AL-ITTIHAD MAÇI HANGİ KANALDA?
Al-Nassr FC-Al-Ittihad FC maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
AL-NASSR AL-ITTIHAD MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN