Strasbourg-Monaco maçı hakkında: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Fransa Kupası son 16 turunda heyecan dorukta! Strasbourg, kendi evinde ligin güçlü ekiplerinden Monaco ile karşı karşıya geliyor. Bir önceki turda Avranches'ı 6-0'lık farklı skorla geçen ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle Monaco'yu da eleyerek kupada ilerlemek istiyor. Konuk ekip Monaco ise Orleans galibiyetiyle gelen moralle zorlu deplasmandan zaferle dönmeyi planlıyor. Her iki takım için de sezonun en önemli hedeflerinden biri olan Fransa Kupası'nda çeyrek final bileti büyük önem taşıyor. Strasbourg-Monaco maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...