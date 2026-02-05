İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde dev kapışma! Real Betis, Sevilla'daki Benito Villamarin Stadı'nda Atletico Madrid'i ağırlıyor. Ev sahibi ekip, son maçlardaki gol yağmurlarıyla moral bulurken, saha avantajını kullanarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Diğer tarafta Diego Simeone'nin öğrencileri ise kupada iddiasını sürdürmek için Madrid'e galibiyetle dönmek istiyor. Real Betis Atletico Madrid maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar...

Real Betis-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Benito Villamarin'in ev sahipliği yapacağı Real Betis-Atletico Madrid mücadelesi, İspanyol futbolunun iki farklı ekolünü karşı karşıya getiriyor. Bu sezon kupada taraftarının yarattığı atmosferle rakiplerine zor anlar yaşatan ev sahibi ekip, topa sahip olma oyununu etkili kullanarak yarı final kapısını aralamak istiyor. Diğer tarafta ise kompakt savunması ve hızlı hücum organizasyonlarıyla rakiplerini cezalandırmayı seven konuk takım, taktik disiplinden taviz vermeyerek sahadan istediği sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Bölgesel rekabetin ve kupa hırsının birleşeceği bu randevu, futbolseverlere üst düzey bir taktik savaş vadediyor. İşte Real Betis-Atletico Madrid maçının detayları...

Real Betis-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN?

Yarı finale yükselecek takımı belirleyecek olan Real Betis-Atletico Madrid maçı, 5 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Real Betis-Atletico Madrid MAÇI SAAT KAÇTA?

Benito Villamarin'de oynanacak karşılaşmanın başlama saati Türkiye saati ile 23.00 olarak belirlendi.

Real Betis-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis-Atletico Madrid maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.