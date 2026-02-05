Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda kritik randevu! Başkent ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Süper Lig'in güçlü temsilcisi Gaziantep FK, 3. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Her iki takım da grupta 3'er puanla eşit durumda ve kazanan taraf üst tura çıkmak için büyük avantaj elde edecek. Altıncı sıradaki ev sahibi Keçiörengücü, kendi sahasında galibiyetle puanını 6'ya yükseltmeyi ve zirve yarışında söz sahibi olmayı planlıyor. Averajla yedinci sırada bulunan Gaziantep FK ise deplasman galibiyetiyle grup liderliğine yükselmeyi hedefliyor. Grupta geride kalan iki haftada birer galibiyet ve mağlubiyet alan takımlar için bu maç adeta final havasında. Keçiörengücü-Gaziantep FK maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

C Grubu'nda puan barajının oldukça sıkıştığı bir dönemde, Aktepe Stadyumu taktiksel bir savaşa ev sahipliği yapıyor. İlk hafta yaşadığı kaybın ardından geçtiğimiz hafta moral bulan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, kendi seyircisi önünde Süper Lig temsilcisini eli boş göndererek gruptaki dengeleri değiştirmek istiyor. Diğer tarafta ise hem ligde hem kupada istikrar arayan Gaziantep FK, tecrübeli kadrosuyla Ankara deplasmanından galibiyetle dönerek grup aşamasındaki ikinci zaferine ulaşmayı amaçlıyor. İki takımın da 3 puanda eşitlendiği bu dönemde alınacak sonuç, gruptan çıkacak takımları belirleme noktasında stratejik bir öneme sahip olacak. İşte Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK maçının detayları...

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK MAÇI NE ZAMAN?

Gruptaki düğümü çözecek olan bu önemli müsabaka, 5 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankara'da Aktepe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 13.00. Mücadele sırasında Ankara'da parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması, sıcaklığın ise 12°C civarında seyretmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde beklenen yağışın maç saatinde sahayı etkilemeyeceği öngörülüyor.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kupa heyecanı her zamanki gibi şifresiz olarak ekranlara taşınacak. Futbolseverler bu kritik 90 dakikayı A Spor kanalından canlı yayınla takip edebilecekler.