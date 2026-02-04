Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda heyecan dorukta! Grupta 6 puanla ikinci sırada yer alan Gençlerbirliği, evinde İKAS Eyüpspor'u ağırlıyor. Başkent ekibi, üst üste iki galibiyetle çıkış yakalayan kadrosuyla üçüncü zaferini alarak liderliğe yaklaşmayı hedefliyor. İstanbul temsilcisi Eyüpspor ise 3 puanla beşinci sırada bulunuyor ve gruptan çıkma şansını canlı tutmak için deplasmanda kritik bir galibiyete ihtiyaç duyuyor. Zirveyi yakından ilgilendiren bu mücadelede her iki takım da puan kaybına tahammülü olmadığını biliyor. Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor maçının oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri haberimizde...

Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kupa heyecanı Ankara'ya taşınırken, B Grubu'nda avantajlı konumda bulunan kırmızı-siyahlılar, 3'te 3 yaparak gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmak için sahaya çıkıyor. Savunma disiplini ve ilk iki maçtaki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken ev sahibi ekip, taraftar desteğini de arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Diğer tarafta ise taktiksel hazırlıklarını galibiyet üzerine kuran konuk ekip, gruptaki ilk dış saha galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltmenin ve gruptaki dengeyi kendi lehine çevirmenin planlarını yapıyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak bu zorlu karşılaşma, B Grubu'nun üst sıralarındaki hiyerarşiyi belirleme açısından stratejik bir öneme sahip. İşte Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor maçının detayları...

Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasındaki Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor maçı, 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadyumu'ndaki Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor mücadelesi, saat 18.00'de Abdullah Buğra Taşkınsoy'un düdüğüyle start alacak.

Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Kupadaki bu önemli randevu, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maç öncesi analizler, canlı anlatım ve maç sonu değerlendirmeleriyle tüm kupa heyecanı A Spor kanalında olacak.