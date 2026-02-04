Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, orta saha transferi için belirlenen isimler ile görüşmelerini sürdürüyor. O isimlerden biri olan Arthur Vermeeren ise Buruk tarafından veto yedi.
Galatasaray'da Okan Buruk'tan o transfere veto! "İçine kapanık, uyum sorunu var"
Okan Buruk, Arthur Vermeeren ile yaptığı görüntülü konuşmanın ardından olumsuz rapor verdi. Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle gündemine aldığı transferinden Okan Buruk'un raporuyla geri çekildi.