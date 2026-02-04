Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin Kante transferi büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, transferi için uzun süredir uğraştığı N'Golo Kante'de mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızı transfer etmesi dünya çapında gündem oldu. İşte atılan manşetler...







Devre arası transfer döneminde kadrosuna güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, orta sahaya bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kante'nin transferiyle ilgili sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Fenerbahçe'nin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Faslı santrfor Youssef En-Nesyri de Al Ittihad ile sözleşme imzaladı.