Fenerbahçe'nin Kante transferi büyük ses getirdi! İşte atılan manşetler
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, transferi için uzun süredir uğraştığı N'Golo Kante'de mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızı transfer etmesi dünya çapında gündem oldu. İşte atılan manşetler... (aspor.com.tr/DIŞ HABERLER)
Yayın Tarihi: 04.02.2026 - 11:03Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 - 11:04
Devre arası transfer döneminde kadrosuna güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, orta sahaya bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kante'nin transferiyle ilgili sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Fenerbahçe'nin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Faslı santrfor Youssef En-Nesyri de Al Ittihad ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi, dünya basınında da büyük ses getirdi. İşte atılan manşetler:
THE SUN: N'Golo Kante, Al-Ittihad ile olan sözleşmesini feshetti ve Fenerbahçe'ye transferinin önünü açtı
CTINSIDER: N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi, ilk aşamadaki aksaklığın ardından yeniden rayına oturdu
MUNDO DEPORTIVO: N'Golo Kante istediği yerde oynayacak
MARCA: Benzema'dan sonra Kante de Al Ittihad ile olan sözleşmesini feshetti
DIEZ.HN: Kante, Al Ittihad ile olan sözleşmesini feshetti ve Avrupa'ya geri döndü: Yeni kulübüyle 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı
L'EQUIPE: Fenerbahçe, FIFA'nın arabuluculuğundan sonra nihayet Kante'yi transfer etti
SPORTS.FR: N'Golo Kante sonunda Avrupa'ya geri dönüyor
LE PARISIEN: Al-Ittihad'dan ayrılan N'Golo Kante sonunda Fenerbahçe'ye katıldı
CALCIOMERCATO: Kante Fenerbahçe'ye, En-Nesyri Al Ittihad'e! FIFA'dan resmi onay geldi
TUTTOMERCATOWEB: Al Ittihad, Kante'nin ayrılışını duyurdu: Fransız oyuncu, En-Nesyri karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu
OJOGO: Al Ittihad ve Fenerbahçe, Kante ve En-Nesyri'yi takasladı
GE.GLOBO: Fenerbahçe, Kante ile 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını duyurdu
BOLA NA REDE: Transfer serüveni sona erdi: Fenerbahçe, N'Golo Kanté'nin transferini tamamladı ve Youssef En-Nesyri'yi Al Ittihad'a gönderdi
RECORD: FIFA onay verdi ve N'Golo Kante gerçekten Fenerbahçe'ye katıldı