Fatih Karagümrük-Başakşehir CANLI: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda heyecan dorukta! İstanbul'un iki dev kulübü, gruptan çıkma mücadelesinde kritik bir randevuya çıkıyor. Ev sahibi takım, ilk iki maçta aldığı beraberliklerle topladığı 2 puanı artırmak ve grup sıralamasında yükselişe geçmek için sahada olacak. Konuk ekip ise bir galibiyet ve bir mağlubiyetle 3 puana ulaşmış durumda ve liderlik yarışında kalmak için bu maçı kazanmak zorunda. Her iki takım için de kader maçı niteliğindeki bu karşılaşma, A Grubu'nun geleceğini şekillendirecek. Fatih Karagümrük-Başakşehir maçı öncesi detaylar haberimizde...