İspanya Kupası çeyrek finalinde Bask derbisi heyecanı yaşanıyor. Deportivo Alaves, kendi sahasında Real Sociedad'ı ağırlayarak yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Kupa yolculuğunda dirençli futboluyla rakiplerini zorlayan ev sahibi ekip, saha avantajını kullanarak güçlü komşusunu eleyip tarihi bir başarıya imza atmak istiyor. Ligde ve Avrupa kupalarında gösterdiği istikrarlı performansla favoriliğini koruyan Real Sociedad ise bu zorlu deplasmanda hata yapmadan son dörde kalmayı planlıyor. Bask futbolunun iki köklü temsilcisi arasındaki bu kritik mücadele, İspanya futbol taraftarları tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Deportivo Alaves-Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Mendizorroza Stadyumu, nefes kesecek bir bölgesel derbiye ve aynı zamanda telafisi olmayan bir kupa randevusuna ev sahipliği yapıyor. Bu sezon kupada 'deviren' kimliğiyle öne çıkan ev sahibi, taraftarının yaratacağı atmosferle birlikte savunma güvenliğini ön planda tutarak hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışacak. Diğer tarafta ise oyun disiplini ve topa sahip olma organizasyonlarıyla rakiplerine üstünlük kuran konuk ekip, teknik kapasitesi yüksek kadrosuyla oyunun kontrolünü elinde tutarak yarı final kapısını aralamak istiyor. Tek maçlı eliminasyon sisteminin yaratacağı yüksek gerilim ve taktiksel savaşın ön planda olacağı bu doksan dakika, Bask bölgesinde futbolun nabzını tutacak. İşte Deportivo Alaves-Real Sociedad maçının detayları...

Deportivo Alaves-Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Mendizorroza Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Deportivo Alaves-Real Sociedad MAÇI HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Deportivo Alaves-Real Sociedad MUHTEMEL 11'LER

Deportivo Alaves: Fernandez; Tenaglia, Protesoni, Pacheco, Yusi; Calebe, Guridi, Guevara, Rebbach; Martinez, Boye

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Guedes, Gorrotxategi, Soler, Marin; Oskarrson, Oyarzabal