Premier Lig’de haftanın en kritik mücadelelerinden birinde Tottenham Hotspur, Kuzey Londra’daki sahasında Manchester City’yi konuk edecek. Şampiyonlar Ligi’nde aldıkları 2-0’lık galibiyetlerin ardından lige dönen iki dev takımın karşılaşmasının başlama saati, yayınlanacağı kanal ve canlı izleme bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Kuzey Londra'da oynanacak Tottenham - Manchester City karşılaşması, Premier Lig haftasının en çok beklenen maçları arasında bulunuyor. İki takımın da Avrupa kupalarındaki başarılı performanslarının ardından oynanacak mücadelenin canlı izleme linki, yayıncı kuruluşu ve maç saati futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Tottenham-Manchester City maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham-Manchester City maçı, saat 19:30'da başlayacak.

TOTTENHAM - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 3 kanalında canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM'DA LİG KRİZİ, AVRUPA TESELLİSİ

Ange Postecoglou'nun ikinci sezonunda olduğu gibi Tottenham, Premier Lig'de yaşadığı hayal kırıklıklarını Avrupa kupalarındaki sonuçlarla örtmeye çalışıyor. Ancak ligdeki kötü gidişat, teknik direktör Thomas Frank için ciddi bir baskı unsuru haline gelmiş durumda.

Yılın başından bu yana Spurs, Premier Lig'de galibiyetle tanışamadı. 2026 yılında oynanan beş lig maçında üç beraberlik ve iki mağlubiyet alan Kuzey Londra temsilcisi, son olarak yeni yükselen Burnley karşısında sahasında 2-2 berabere kalarak taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

SAVUNMA YİNE SAHNEDEYDİ

Burnley karşısında alınan beraberlikte Tottenham'ı kurtaran isimler yine savunma hattından geldi. Micky van de Ven'in açılış golü ve Cristian Romero'nun son dakikalarda kaydettiği gol, Spurs'ün ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini engelledi. Buna rağmen Tottenham, lig tablosunda 14. sıraya kadar gerilemiş durumda.

TOTTENHAM'DA SAKATLIK GELİŞMELERİ

Tottenham cephesinde sakatlıklarla ilgili kısmen sevindirici haberler var. Teknik direktör Frank, Frankfurt maçında forma giyemeyen Micky van de Ven'in yaşadığı hafif sakatlığın geçtiğini ve bu karşılaşmada görev alabileceğini umut ediyor.

Hafta içi Avrupa maçında dinlendirilen Conor Gallagher, Yves Bissouma, Mathys Tel, Radu Dragusin ve Souza yeniden kadroya dönmeye hazırlanıyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Tottenham Hotspur: Vicario, Spence, Romero, Van de Ven, Udogie, Palhinha, Gallagher, Odobert, Simons, Kolo Muani, Solanke

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Rodri, Cherki, Silva, Reijnders, Semenyo, Haaland

